İtalyan kurtarma ekipleri, kaybolan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı - Haberler

İtalyan kurtarma ekipleri, kaybolan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı İtalya arama kurtarma ekipleri, açıklama yaparak Cusna Dağı'nda enkazı bulunan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İtalya arama kurtarma ekipleri, açıklama yaparak Cusna Dağı'nda enkazı bulunan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada "9 Haziran'da Cusna Dağı'nda kaybolan helikopterin kalıntılarının bulunmasının ardından helikopterdeki 7 kişinin maalesef cansız bedenleri enkazda bulundu" denildi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Toros Dağları İtalya Dünya Haberler

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