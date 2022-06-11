İtalyan kurtarma ekipleri, kaybolan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı - Haberler

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İtalyan kurtarma ekipleri, kaybolan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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İtalyan kurtarma ekipleri, kaybolan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı

İtalya arama kurtarma ekipleri, açıklama yaparak Cusna Dağı'nda enkazı bulunan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

İtalya arama kurtarma ekipleri, açıklama yaparak Cusna Dağı'nda enkazı bulunan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Açıklamada "9 Haziran'da Cusna Dağı'nda kaybolan helikopterin kalıntılarının bulunmasının ardından helikopterdeki 7 kişinin maalesef cansız bedenleri enkazda bulundu" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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