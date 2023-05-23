İtalyan itfaiyesinden drenaj çalışması

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen sel sonrası itfaiye ekiplerince drenaj pompalarıyla sel suları boşaltılıyor. Ravenna kentindeki drenaj çalışmaları ise görüntülere yansıdı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco tarafından ekiplerin çalışmalarına dair yapılan açıklamada, sel nedeniyle yaşanan acil durumun başlangıcından bu yana Emilia Romagna bölgesindeki Rimini, Cesena, Ravenna ve Bologna'da toplam 6 bin 262 olaya itfaiye tarafından müdahale edildiği bildirildi. 854 itfaiye personelinin kurtarma operasyonlarında yer aldığı belirtilirken; bunlardan 218'inin Forli, 382'sinin Ravenna kentinde görev aldığı ve bu iki bölgede durumun hala kritik olduğu ifade edildi. İtfaiye ayrıca Ravenna kentindeki ekiplerin, drenaj pompalarıyla sel sularını boşaltma çalışmalarının görüntülerini yayınladı.Ayrıca İtalyan Sahil Güvenliği de Emilia Romagna'daki faaliyetlerine dair bir görüntü paylaştı. Görüntüde, su basmış alanların ve itfaiye ile işbirliği içinde, halkın tahliyesine yardımcı olan alt birimlerin müdahalelerinin yer aldığı belirtildi.