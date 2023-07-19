İtalyan İtfaiyesi, Yunanistan'daki Orman Yangınına Müdahale Anlarını Paylaştı

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısındaki orman yangınına uçakla yapılan müdahale anlarının görüntülerini paylaştı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 'Yunanistan'ın bazı bölgelerini etkileyen orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere Avrupa Sivil Savunma Mekanizması bünyesinde, Sivil Koruma Dairesi tarafından gönderilen iki Canadair görevini icra ediyor' denildi. Yunan itfaiyesi, ülkenin batısında hava sıcaklığının yüksek olacağını belirterek, 'Çok yüksek sıcaklıklardan etkilenecek alanlar ülkenin batı kesimleriyle sınırlı olacak, doğuda ise sıcaklıklar daha düşük ve sıcaklık hissi daha az olacaktır. Sıcaklığın maksimum değeri İyonya adaları ve batı anakarada 38 ila 40, Peloponez'de ise yer yer 41 dereceye ulaşacak' ifadelerine yer verdi.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısındaki orman yangınına uçakla yapılan müdahale anlarının görüntülerini paylaştı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın bazı bölgelerini etkileyen orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere Avrupa Sivil Savunma Mekanizması bünyesinde, Sivil Koruma Dairesi tarafından gönderilen iki Canadair görevini icra ediyor" denildi.

Yunan itfaiyesi, ülkenin batısında hava sıcaklığının yüksek olacağını belirterek, "Çok yüksek sıcaklıklardan etkilenecek alanlar ülkenin batı kesimleriyle sınırlı olacak, doğuda ise sıcaklıklar daha düşük ve sıcaklık hissi daha az olacaktır. Sıcaklığın maksimum değeri İyonya adaları ve batı anakarada 38 ila 40, Peloponez'de ise yer yer 41 dereceye ulaşacak" ifadelerine yer verdi.