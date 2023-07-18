İtalyan balıkçı teknesine Libya Sahil Güvenliği tarafından ateş açıldı

Sicilya Armatörler Federasyonu Başkanı Fabio Micalizzi, Libya'nın Misrata kenti açıklarında İtalyan balıkçı teknesine Libya Sahil Güvenliği tarafından ateş açıldığını açıkladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, fakat teknede hasar meydana geldi.

Sicilya Armatörler Federasyonu Başkanı Fabio Micalizzi, Libya'nın Misrata kenti açıklarında İtalyan balıkçı teknesine Libya Sahil Güvenliği tarafından ateş açıldığını açıklayarak, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını fakat teknede hasar meydana geldiğini belirtti.

İtalyan balıkçılar, uluslararası sularda saldırıya uğradı. Sicilya Armatörler Federasyonu Başkanı Fabio Micalizzi yaptığı açıklamada, İtalyan balıkçı teknesi Orizzonte'nin Libya'nın Misrata kentinin 150 kilometre kuzeyinde uluslararası sularda seyrettiği sırada Libya Sahil Güvenliği tarafından makineli tüfek ile ateş açıldığını belirtti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını fakat teknede hasar meydana geldiğini aktaran Micalizzi, Libya Sahil Güvenliğine ait devriye botunun muhtemelen İtalyan hükümeti tarafından Libya'ya bağışlandığını öne sürdü.

Armatörler Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu benzeri görülmemiş şiddet eylemi Sicilya denizcilik camiasını derinden sarstı. İtalyan ve uluslararası kurumların kararlı ve hızlı bir yanıt vermesi gerektiriyor" ifadelerin kullanılarak, Libya makamlarına ve devriye botunun mürettebatına dava açma hakkının saklı tutulduğu aktarıldı.

İtalyan donanması olaya müdahale etti

Libya tarafından söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İtalya Dışişleri Bakanlığından bir kaynak ise yaptığı açıklamada, Libyalıların teknenin kendi sularında avlandığı gerekçesiyle saldırdığını belirterek, bölgedeki İtalyan donanma biriminin gemilere el konulmasını önlemek için bir helikopterle birlikte derhal olaya müdahale ettiğini ve geminin çoktan İtalya'ya dönüş yolunda olduğunu aktardı. - ROMA