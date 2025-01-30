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İtalya ve Türkiye Arasında Savunma İşbirliği Gelişiyor

İtalya ve Türkiye Arasında Savunma İşbirliği Gelişiyor
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İtalya Ticaret Bakanı'nın açıklamalarına göre, İtalya'nın Leonardo şirketi ile Türkiye'nin Baykar'ı arasında savunma sektöründe iş birliği yolları aranmaktadır. İki şirket arasındaki ilişkilerin güçlenmesi bekleniyor.

İtalya ile Türkiye arasında son haftalarda savunma sektörü odaklı iş birliği adımları dikkat çekiyor.

Baykar'ın Aralık ayında Piaggio Aerospace şirketini satın almasının ardından geçen hafta da İtalya'nın en büyük savunma ve havacılık şirketi Leonardo ile yakınlaşma sinyalleri geldi.

İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso 9 Ocak'ta "İtalya ile Türkiye arasındaki endüstriyel ilişkilerin güçlendirilmesi bağlamında Leonardo gibi şirketlerle de başka ittifaklar kurmak üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, 23 Ocak'ta Türkiye'de Baykar'ı ziyaret ettikten sonra "insansız teknolojilerde endüstriyel sinerjiler" üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Baykar aynı gün sosyal medyada Cingolani'nin ziyaret haberini paylaştı ve "Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk" dedi.

İki şirketten de olası bir anlaşma ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak gelişmeler İtalya basınında "Leonardo, Türk drone üreticisi Baykar ile ortaklığa imza atmaya hazır", "Leonardo ile Baykar arasında olası bir ittifak ortaya çıkıyor" gibi ifadelerle yer aldı.

İtalya basını, yalnızca insansız hava araçlarından değil aynı zamanda "yenilikçi son nesil çözümlerden" de söz edildiğini belirtti.

İki ülke savunma sektörleri arasındaki bu yakınlaşmayı, İtalya'nın önde gelen savunma sektörü dergisi RID (Rivista Italiana Difesa) Yayın Yönetmeni Pietro Batacchi ile konuştuk.

İtalyan savunma sektörü ve resmi kurumlara yakın bir yayın olan RID'in yayın yönetmeni Batacchi, Cingolani'nin Türkiye ziyareti sonrası "Leonardo ve Baykar ortaklığa doğru gidiyor" başlıklı bir makale kaleme almıştı.

Bu makalede, "İki şirket arasındaki görüşmelerin oldukça ileri seviyede olduğunu", bir ortak girişimin söz konusu olabileceğini belirtmişti.

Batacchi, BBC Türkçe'ye iki şirket arasındaki somut işbirliği alanlarının neler olabileceğini şöyle değerlendirdi:

"Bunlar birbirini tamamlayan işlere sahip iki şirket. Baykar mükemmel drone üretme yeteneğini ortaya koydu. Leonardo da insansız hava aracı sektöründe tecrübeye sahip, geliştirdiği Falco ailesi mükemmel bir ticari başarı.

"Leonardo İHA sektöründe, elektronik harp sistemlerinde, radar ve sensörlerdeki deneyimiyle katkıda bulunabilir. Örneğin Baykar'a sensör sağlayan Aselsan çok iyi bir şirket ama bence Leonardo daha yüksek bir güvenilirlik ve performans garanti ediyor. Leonardo elektronik alanında büyük bir oyuncu."

Leonardo ile olası bir ittifak ile ilgili Baykar'dan bilgi talebimize haberimiz yayına girene kadar yanıt gelmedi.

'İtalyan-Türk kutbu rekabeti artırır'

Batacchi, iki şirketin teknolojik yetkinliklerini birleştirerek insansız sistemler pazarında güçlü bir oyuncu yaratabileceğini ve bu sektörde "uzun süreli bir evlilik" yapabileceğini söyledi.

Bu tür bir işbirliğinin sektörde yaratacağı etki ve olası rekabet unsurlarıyla ilgili ise şu noktaları vurguladı:

"Batı'da drone pazarında bugün Amerikan ve İsrailli şirketlerin baskın olduğu açık. Elbette güçlü bir İtalyan-Türk kutbunun oluşması, pazardaki önemli ürün ve kapasitelerle rekabet edebilecek bir kutbun oluşması, bariz ticari sebeplerden dolayı çok fazla memnuniyet yaratmayabilir."

Savunma sektörleri arasında bu tür yakınlaşmaların siyasi otoritenin isteği olmadan gerçekleşemeyeceğini söyleyen Batacchi, bu iş birliğinin her iki ülkenin de NATO üyesi olması ve stratejik ortaklıklarının uzun bir geçmişe dayanmasıyla desteklendiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz meselesinde de görüldüğü gibi zaman zaman iki ülkenin çıkarları örtüşmese de örneğin Libya'da benzer pozisyonda bulunduklarını, Suriye'deki gelişmelerde de Türkiye'nin ilişkilerinin önemli olduğunu belirtti.

Akdeniz'de istikrar rolü

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesinin bölgedeki olası yansımaları ve yeni ittifak arayışlarını değerlendiren Batacchi "İtalya, Akdeniz'in istikrarını garanti etmek için ABD'den bir nevi yetki aldı. Bu açıdan bakıldığında Türkiye gibi yükselen, hızla büyüyen bir ülkeyle iyi ilişkilere sahip olmak önemli" dedi.

Türkiye'nin büyük nüfusuyla önemli bir pazar oluşturduğunun, İtalya ile 30 milyar dolara yakın ticaret hacmine sahip olduğunun da altını çizen Batacchi iki ülkenin iş birliği potansiyellerini şöyle yorumladı:

"Rakamlar çok çok yakın iki ülke olduğumuzu gösteriyor… Uzun yıllardır devam eden bir askeri iş birliğimiz, stratejik ortaklığımız var. Askeri alanda ilişkiler her zaman çok iyi olmuştur.

Bu ilişkileri güçlendirme imkanı varsa, İHA alanında güçlü bir oluşum yaratma imkanı varsa neden olmasın? Özeti bu."

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