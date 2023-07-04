İtalya ve Kuveyt Stratejik Diyaloğa Yönelik Mutabakata Vardı

İtalya ve Kuveyt, ikili ilişkilerin seviyesini yükseltmeyi amaçlayan stratejik diyaloğa yönelik mutabakata vardı. İki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve kültürel işbirliğinin genişletilmesi için anlaşmalar imzalandı.

İtalya ve Kuveyt'in ikili ilişkilerinin seviyesini yükseltmeyi amaçlayan stratejik diyaloğa yönelik mutabakata vardığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah ile başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya geldi.

Bakanların görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmeyi amaçlayan stratejik diyalog üzerine mutabakat zaptını imzaladıkları, ayrıca kültürel alanda işbirliğinin genişletilmesi için 2023-2025 dönemine ilişkin bir icra programına imza attıkları belirtildi.

Bu anlaşmalar haricinde, iki bakanın, İtalyan Kalkınma İşbirliği için Finans Kurumu (CDP) ile Kuveyt Kalkınma Fonu arasında İtalya ve Kuveyt'in üçüncü ülkelerde kalkınma işbirliği projeleri geliştirmesine yönelik mutabakat zaptının imza töreninde de hazır bulundukları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tajani, "Siyasi, ekonomik-ticari, çevresel, bilimsel ve kültürel alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmeyi planladığımız Kuveyt, Orta Doğu'da İtalya'nın önde gelen ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Tajani, Kuveyt Hükümeti'nin "Yeni Kuveyt 2035" planında odaklandığı sektörlerde İtalyan üretim sisteminin en iyi örneklerini sunarak İtalyan şirketlerinin bu ülkedeki varlığını güçlendirmek istediklerini aktardı.

Başbakan Giorgia Meloni'nin de Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile görüştüğü belirtildi.