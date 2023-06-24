İtalya ve Estonya, Rusya'daki Wagner Grubu olaylarını yakından takip ediyor

İtalya ve Estonya, Rusya'da Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları dikkatle ve yakından takip ettiklerini bildirdi. İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'un olayları dikkatle takip ettiği belirtildi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini ve müttefiklerle bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İtalya ve Estonya, Rusya'da Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları dikkatle ve yakından takip ettiklerini bildirdi.

İtalya Başbakanlığından Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Rusya'da yaşanan ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın Rusya Federasyonu içinde de istikrarsızlığa yol açtığını gösteren olayları dikkatle takip ediyor." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak Moskova'daki İtalyan Büyükelçiliğiyle yakın temas halinde olduklarını, dikkatli olmalarını tavsiye ettikleri Moskova'daki vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir problem yaşanmadığını bildirdi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini ve müttefiklerle bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kallas, "Ülkemize yönelik doğrudan bir tehdit olmadığından eminim. Sınır güvenliğimiz güçlendirilmiştir. Halkımıza da Rusya'nın herhangi bir bölgesine seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da "Rusya'daki durumu yakından takip ediyoruz ve müttefiklerimizle yakın temas halindeyiz. Vatandaşlarımızdan Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.