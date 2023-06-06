İtalya, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını kınadı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınadıklarını bildirdi. Tajani, yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, binlerce insanı riske atan ve ekolojik bir felakete yol açan ve halihazırda devam eden acil durumu daha da ağırlaştıran Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınıyor. Zaporijya nükleer santralinin güvenliği üzerindeki olası sonuçlarıyla ilgili olarak da gelişmeleri azami dikkat ve endişeyle takip ediyorum. Ukraynalı dostlarımızın ve bu son acımasız saldırıdan etkilenen sivillerin yanındayız." ifadelerini kullandı.