İtalya, Tunus'a 700 milyon avro finansman sağlayacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tunus'taki öncelikli sektörlerde kullanılmak üzere 700 milyon avro finansman sağlayacaklarını açıkladı. Meloni, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi ve düzensiz göç sorununu görüşmek üzere Tunus'a gitti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin Tunus'taki öncelikli sektörlerde kullanılmak üzere 700 milyon avro finansman sağlayacağını söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen Meloni, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.

Başkent Tunus'ta yer alan Kartaca Sarayı'nda gerçekleşen kabulün ardından Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülü mesajda konuşan Meloni, "Tunus devletinin egemenliğine tam saygı duyuyoruz. Sağlık ve diğer öncelikli sektörlerde kullanılmak üzere 700 avro finansman desteği sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden görüşmelerde bir an önce anlaşmaya varılması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, geçen hafta görüştüğü İtalya Başbakanı Meloni'yi ülkesine davet etmişti.

Düzensiz göç sorununu görüşmek üzere bugün Tunus'a gelen Meloni'yi Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan karşıladı.