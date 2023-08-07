İtalya'nın Sardinya Adasında Orman Yangını Çıktı

İtalya'nın Sardinya adasında iki ayrı bölgede çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor. Nuoro ilindeki yangına 53 itfaiyeci ve bir helikopter müdahale ederken, Cagliari'de bazı kamp yerleri tahliye edildi.

İtalya'nın Sardinya adasında dün orman yangını çıktı. Ekipler, iki ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediyor.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, adadaki Nuoro iline bağlı Posada'da ve Cagliari kentinin doğusunda orman yangını çıktığı ifade edildi. Nuoro'daki yangına 53 itfaiyeci ve bir helikopterin müdahale ettiği ifade edildi. Cagliari'de yangının yayılması nedeniyle bölgede bulunan bazı kamp yerlerinin tahliye edildiği aktarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.