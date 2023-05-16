İtalya'nın Palermo kentinde sel
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İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Palermo kentinde sağanak yağışlar sele neden oldu.
İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Palermo kentinde sağanak yağışlar sele neden oldu. İtfaiye ekipleri, araçlarında mahsur kalanları kurtardı.
Sicilya Adası'nın kuzeyinde yer alan Palermo kentinde sağanak yağışlar, seli beraberinde getirdi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, sel nedeniyle 30 ihbara yanıt verildiğini duyurdu. Otoyollarda araçlarında mahsur kalanların kurtarıldığı, ayrıca metro duraklarındaki vatandaşlara da yardım edildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya