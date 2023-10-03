İtalya'nın Napol, şehrinde son 40 yılın en şiddetli depremi meydana geldi

Korkunçdeprem, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi maçından sadece birkaç saat önce Napoli'yi vurdu.

İtalya'nın volkanik bölgesi Campi Flegrei'de dünden beri sarsıntılar meydana geliyordu. Son yaşanan 4.0 şiddetindeki deprem hakla büyük korku yaşattı. İnsanlar, canlarını kurtarmak için hızla evlerinden caddelere kaçtı.

Epicenter, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Napoli ve Pozzuoli şehrinde meydana gelen depremin iki mil derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Geçen hafta bölgede yaşanan şiddetli deprem sonrası yetkililer, vatandaşları ileride meydana gelecek daha şittleri depremlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Deprem, bu akşam Real Madrid ve Napoli arasında oynanacak maç öncesi meydana geldi.

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, maç öncesi yaptığı açıklamada "İtalya'nın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Geçen yıl çok iyi iş çıkardılar. Yüksek seviyeye sahip oldukları için rekabetçi ve eşit bir maç olacak," ifadelerini kullandı.