İtalya'nın Lampedusa Adası'na 573 düzensiz göçmen ulaştı

İtalya'nın güneydeki Lampedusa Adası'na Afrika'dan gelen balıkçı teknesindeki 573 düzensiz göçmenin ulaştığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine ait Lampedusa civarındaki devriye botlarının, içinde 573 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin adaya yanaşmasını sağladığı belirtildi.

Tek bir tekneden çok sayıda düzensiz göçmenin indiğine dikkat çekilen haberde, göçmenler arasında Suriye, Mısır, Bangladeş, Pakistan ve Etiyopyalıların olduğu kaydedildi.

Haberde, teknenin Libya'dan yola çıktığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-27 Kasım'da 151 bin 384 düzensiz göçmen teknelerle ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 94 bin 343 olmuştu.

İtalya'ya gelen düzensiz göçmenlerden yaklaşık yüzde 70'inin, Avrupa'da ilk ayak bastığı yerin Lampedusa olduğu belirtiliyor.

Dönem dönem ciddi göç baskısına maruz kalan Lampedusa Adası'na bu yıl sadece 11-17 Eylül haftasında 11 bin civarında düzensiz göçmen gelmişti. Bu durum, Ada'da acil durum ilan edilmesine neden olmuş, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ada'yı ziyaret ederek, 10 maddelik "İtalya'ya destek planı" açıklamıştı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupa Birliği üyesi devletlerin resmi görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler kurtarıyor. Bu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Bu arada, her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, teknelerinin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınmasından dolayı Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.