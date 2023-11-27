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İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü

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Dünya Haberleri
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Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik devam ediyor. Yanardağın aktif güneydoğu krateri, geçen hafta sonu boyunca yeniden kül ve lav püskürttü. Etna Yanardağı'nın karlı yamaçlarından lav akışı gözlendi.

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü.

Sicilya Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik devam ediyor.

Bu ay ilk kez 12 Kasım'da faaliyete geçen yanardağın aktif güneydoğu krateri, geçen hafta sonu boyunca yeniden kül ve lav püskürttü.

Etna Yanardağı'nın karlı yamaçlarından lav akışı gözlendiği kaydedildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada, Etna'daki volkanik hareketliliğin güneydoğu krateriyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Ayrıca INGV'nin bölgeden geçen uçaklar için de bir uyarı yayınladığı, Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nın bu son volkanik hareketlilikten bir zarar görmediği basına yansıdı.

Etna, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA / Dünya

Etna Yanardağı Sicilya Adası İtalya Çevre Doğal Afetler Dünya Haberler

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