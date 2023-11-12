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İtalya'nın Başkenti Roma'da Sokakta Gezen Aslan Yakalandı

İtalya'nın başkenti Roma'da sirkten kaçtığı belirlenen aslanın sokakta dolaştığı anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Aslanın yakalanması için veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri seferber oldu.