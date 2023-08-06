İtalya, Nijer'deki asker sayısını azaltıyor

İtalya, Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından, sivil vatandaşlarına tahsis etmek üzere bu ülkede bulunan üssündeki asker sayısını azaltmaya başladı.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'den kalkan ve 65 İtalyan, 10 ABD askerini taşıyan uçağın, Roma yakınlarındaki bir askeri üsse iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, bu uçuşla Savunma Bakanlığının, Nijer'deki İtalyan üssünün lojistik özerkliğini daha da artırma ve acil bir durumda sivil vatandaşlarını ağırlama ve tahliye etme durumuna hazır hale getirmek için konaklama kapasitesini optimize etme niyetinde olduğu belirtildi.

Son tahliyelerin ardından bugün itibarıyla 254 İtalyan askerinin Nijer'de kaldığı ifade edilen açıklamada, bu hafta için de benzer tahliye uçuşlarının planlandığı kaydedildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 2 Ağustos'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Hükümetimizin Nijer'den ayrılmalarına yardım ettiği 36 İtalya vatandaşı ve 32 yabancı uyruklu kişiyi Roma'da karşıladım." ifadesini kullanmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.