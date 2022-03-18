İtalya, Mariupol'de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini açıklama yaparak Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan ve Rus bombardımanı sırasında büyük ölçüde tahrip olan Mariupol Tiyatro binasının yapımını üstlenmek istediğini duyurdu. Tiyatroyu sığınak olarak kullanan Ukraynalılar, Rus jetlerinin görmesi için binanın iki yanına Rusça 'çocuklar' yazmıştı.

İtalya Kültür Bakanı Franceschini açıklamasında "İtalya, Mariupol Tiyatrosu'nu yeniden inşa etmeye hazır. Bakanlar Kurulu, Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek için kaynak ve araçlar sunma teklifimi onayladı. Tüm ülkelerin tiyatroları tüm insanlığa aittir" ifadelerini kullandı.