İtalya, Libya'ya sel felaketi yardımı gönderiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya'nın doğusundaki sel felaketi dolayısıyla yardım göndermek üzere Libyalı yetkililerle temas halinde olduklarını bildirdi. Tajani, Libya'daki sel felaketinin sonuçlarını takip ettiklerini ve yardımın türünü değerlendirmek üzere Libyalı yetkililerle görüştüklerini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya'nın doğusundaki sel felaketi dolayısıyla bu ülkeye yardım göndermek üzere Libyalı yetkililerle temas halinde olduklarını bildirdi.

Tajani, "X" sosyal medya platformunda, Libya'nın doğusundaki Derne kentini etkileyen ve 2 binden fazla kişinin öldüğü belirtilen sel felaketiyle ilgili paylaşım yaptı.

Tajani, "İtalyan hükümeti, Libya'daki sel felaketinin sonuçlarını dikkatle takip ediyor. Libya halkına derhal gönderilecek yardımın türünü değerlendirmek üzere Libyalı yetkililerle temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Antonio Tajani, şu ana dek Libya'daki selden etkilenen herhangi bir İtalyan vatandaşının olmadığı bilgisini de verdi.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini belirtmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.