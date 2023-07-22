İtalya, Libya ve Nijer'e Göç Fonu'ndan kaynak tahsis etti

İtalya, Libya ve Nijer'de insan kaçakçılığıyla mücadele için bu ülkelerdeki projelere Göç Fonu'ndan kaynak tahsis etti. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yararına mali yardım paketi başlattı. Libya'daki 3 proje için 8,5 milyon avro ve Nijer'deki 3 proje için 7,5 milyon avro olmak üzere 16 milyon avro kaynak tahsis edildi.

İtalya, Libya ve Nijer'de insan kaçakçılığıyla mücadele için bu ülkelerdeki projelere Göç Fonu'ndan kaynak tahsis etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika ülkelerinin düzensiz göç akınlarının idare etmelerine katkıda bulunma, insan kaçakçılığıyla mücadeleyi artırma ve İtalya'nın Orta Akdeniz rotasındaki eylemini güçlendirme maksadıyla "2023 Göç Fonu" güncellendi.

Buna göre, İtalya Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yararına mali yardım paketi başlatıldı.

Libya'daki 3 proje için 8,5 milyon avro ve Nijer'deki 3 proje için 7,5 milyon avro olmak üzere 16 milyon avro kaynak tahsis edildi.

Mali kaynak; yerel makamların göç olgusunu insan hakları standartlarına uygun biçimde yönetme becerisini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri, göçmenler ve yerel halk için eğitim faaliyetleri ile gönüllü geri dönüşlerin uygulanmasına ilişkin projelerde kullanılacak.

"İtalya ile Afrika arasındaki ilişkiyi yeniden başlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, şunları kaydetti:

"Bu yeni müdahale paketiyle hükümet, Orta Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye olan bağlılığını güçlendirme niyetini teyit ediyor. Gençlere somut alternatifler ve eğitimler sunarak, Libya ve Nijer'in kaçakçılarla mücadele konusundaki operasyonel yeteneklerini destekleyeceğiz. Aynı zamanda göç olgusundan etkilenen tüm devletlerin tam işbirliğini gerektiren bir sektörde, İtalya ile Afrika arasındaki ilişkiyi yeniden başlatacağız."

Roma'da "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı" yapılacak

İtalya'ya Kuzey Afrika üzerinden düzensiz göçmen akını da sürüyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye 1 Ocak- 21 Temmuz döneminde gelen düzensiz göçmen sayısı 83 bin 439'u buldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 33 bin 972 kişi idi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göç sorununa dikkati çekmek için yarın Roma'da geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika'da kalkınmaya ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na ev sahipliği yapacak.