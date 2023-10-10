İtalya, İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

İtalya, İsrail'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. İlk grup yaklaşık 200 kişi Roma'ya getirildi. İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tahliye uçuşları devam edecek.

İsrail'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlayan İtalya, yaklaşık 200 kişilik ilk grubu bu sabah Roma'ya getirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sabah saatlerinde "X" platformundan yaptığı paylaşımda, iki askeri uçakla yaklaşık 200 İtalyan vatandaşının İtalya'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlık Kriz Masası'nın koordinasyonunda, İtalyan Hava Kuvvetlerinin nakliye uçaklarıyla yapılan tahliye uçuşlarında, İsrail'deki İtalyan vatandaşlarından ilk grup, Roma'daki Practica di Mare hava üssüne getirildi.

İtalyan basınına bilgi veren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'den tahliye edilecek vatandaşlar için 2 uçuşun daha yapılacağı ve bu uçakların da öğleden sonra geleceğini aktardı.

"Herkesi geri getirmek için çalışıyoruz"

Tajani, öğle saatlerinde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada da hükümetin önceliğinin, İsrail'deki İtalyanlar olduğunu belirterek, " İsrail'de yaşayan 18 bin İtalyan'a ek olarak bu ülkede 1000 kadar İtalyan bulunuyor. Bugün geri dönen 400 kişi dışında, ilerleyen günlerde 500 İtalyan daha özel ve askeri uçuşlarla İtalya'ya geri dönecek. Herkesi geri getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, İsrail'de kayıp olan hem İtalya hem İsrail vatandaşı çiftten haber alamadıklarını, muhtemelen bu kişilerin rehin alındığını aktardı.

Diğer yandan Başbakan Giorgia Meloni'nin, bugün Roma'daki Büyük Sinagog'u ziyaret ederek, İtalya'da yaşayan Yahudi toplumuna dayanışmasını gösterdiği bildirildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.