İtalya Hava Kuvvetleri'nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü Hava Gösterisi

İtalya Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma'da hava gösterisi gerçekleştirildi. Roma yakınlarındaki Practica di Mare hava üssünde dün başlayan ve yarına kadar sürecek olan hava gösterisi kapsamında, İtalya Hava Kuvvetleri envanterinde geçmişten bugüne yer alan uçaklar sergilenirken, bazı tarihi ve halihazırda kullanılan uçaklarla da gösteri uçuşları icra edildi.

İtalya Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma'da hava gösterisi gerçekleştirildi.

Roma yakınlarındaki Practica di Mare hava üssünde dün başlayan ve yarına kadar sürecek olan hava gösterisi kapsamında, İtalya Hava Kuvvetleri envanterinde geçmişten bugüne yer alan uçaklar sergilenirken, bazı tarihi ve halihazırda kullanılan uçaklarla da gösteri uçuşları icra edildi.

Gösteri uçuşlarında, İtalya Hava Kuvvetlerinin daha önce envanterinde yer alan, Birinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılan, tarihi Ca-3 uçağının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılan "Spitfire" uçakları ile ilk savaş jetlerinden F104 de yer aldı.

Gösteride, eğitimlerde kullanılan T-346 model savaş jetleri, Eurofighter Typhoon ve F35A'lardan oluşan 24 uçaklık uçuş grubu, üssün üzerinden "100" yazılı formasyonda alçak uçuş gerçekleştirdi.

Hava şovunda ayrıca Eurofighter Typhoon, AMX Tornado, T-346, C-27J nakliye, F35A, F35B uçaklarıyla solo gösteriler de icra edildi.

Son bölümde ise İtalya Hava Kuvvetlerinin 10 uçaklık akrobasi timi "Frecce Tricolori" sahne aldı. MB339 uçaklarını kullanan "Frecce Tricolori"nin, dumanlarıyla yeşil-beyaz-kırmızı renklerindeki İtalyan bayrağını yarım daire şeklinde çizdiği figürle şov sona erdi.