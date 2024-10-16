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İtalya, Göçmenleri Arnavutluk'a Transfer Etmeye Başladı

İtalya, Göçmenleri Arnavutluk'a Transfer Etmeye Başladı
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İtalya, Libya'dan kurtarılan 16 göçmeni iki göçmen merkezine transfer etmeye başladı. İlk gemi Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na ulaştı.

İTALYA, göçmenleri Arnavutluk'taki iki merkeze transfer etmeye başladı. İlk gemi, Libya'dan kurtarılan 16 göçmeni Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na ulaştırdı.

İtalya, ülkeye gelen göçmenleri Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine transfer etmeye başladı. Libya'dan pazar günü İtalya'ya doğru yola çıktıktan sonra denizde kurtarılan 10'u Bangladeşli, 6'sı Mısırlı toplam 16 erkek, İtalyan donanma gemisi Libra ile Arnavutluk'a gönderildi.

Lampedusa Limanı'ndan ayrılan gemi, sabah saatlerinde Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na ulaştı. Göçmenler, Shengjin'deki işlemlerin ardından 15 dakika uzaklıktaki Gjader yerleşim yerine götürülecek ve sığınma talepleri sonuçlanıncaya kadar burada konaklayacak. Göçmenler sığınma talepleri kabul edilirse İtalya'ya, reddedilirse kendi ülkelerine gönderilecekler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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