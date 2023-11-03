İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 7'si İtalyan olmak üzere aile üyeleriyle beraber 10 kişiyi daha Gazze Şeridi'nden tahliye ettiklerini bildirdi. Tahliye edilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtalya, Gazze Şeridi'nden 10 kişiyi daha tahliye etti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi için İsrail ile anlaştıklarını söyledi.

Marcos, Gazze'deki Filipinler vatandaşlarının tahliyesine yönelik basın açıklamasında konuştu.

Filipinler vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi için İsrail ile anlaştıklarını belirten Marcos, bu kişilerin Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye otobüslerle çıkarılacağını belirtti.

Marcos, Filistinlilerin Gazze'den çıkmasına izin verilmediği için Filipinli kadınların, eşlerini ve çocuklarını geride bırakma çekinceleri yaşadığını ve durumun "karmaşık" olduğunu kaydetti.

The Japan Times'ın haberine göre, Japonya da Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait uçaklarla aralarında kendi vatandaşlarının da olduğu 46 kişiyi Gazze Şeridi'nden tahliye ettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.