İtalya'daki Türk vatandaşları Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları ve öğrenciler, Roma'da Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kırmızı beyaz kıyafetler ve Türk bayraklarıyla donanan yaklaşık 200 vatandaş, Atatürk anıtına karanfiller koyarak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı. Etkinlikte konserler ve Türk mutfağına özgü ikramlar da yapıldı.

İtalya'daki Türk vatandaşları Cumhuriyet'in 100. yılını etkinliklerle kutladı.

Başkent Roma'da yaşayan Türk vatandaşları ve buradaki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren Türk öğrenciler kendi aralarında organize olarak EUR semtindeki Mustafa Kemal Atatürk alanında Cumhuriyet'in 100. yılı için bir şenlik düzenledi.

Kırmızı beyaz kıyafetleri ve Türk bayraklarıyla meydana gelen yaklaşık 200 vatandaş, Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözlerinin yazılı olduğu anıta karanfiller koydu.

Vatandaşlar, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı gibi marşları ve şarkılar söyleyerek ve halaylar çekerek Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.

Etkinlikte Roma'daki Saint Louis Konservatuvarı'nda öğrenimini sürdüren Türk öğrenci Selen Çapacı ve Amorklab orkestrası da konser verdi.

Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri Türk mutfağına özgü çörek ve kekleri öğrencilere ikram etti.

Etkinliği organize eden Roma'da yaşayan vatandaşlardan Zeynep Güneş ve Sinem Bozbulut Patterson, AA muhabirine konuştu.

Güneş, böyle bir günü tek başlarına kutlamak istemediklerini ve Sinem Patterson ile çok kısa sürede organize olduklarını belirterek "Nerede yapalım diye alternatifleri düşündük. Burası, çok güzel bir yer; Largo Mustafa Kemal Atatürk. Çok anlamlı olacağını düşündük, böyle bir günde kurucumuzun da adını aldığı meydanda kutlamanın." dedi.

Patterson da İtalya'nın başkenti Roma'da adında Atatürk geçen bir yere sahip olmanın çok kıymetli bir şey olduğunu ifade ederek "Bunu değerlendirmek gerek dedik ve gerçekten 24 saatten kısa bir sürede küçük bir ilan hazırladık. Dijital ortamda, Facebook ve WhatsApp gruplarında paylaştık. Beklediğimizin oldukça üstünde bir katılım gerçekleşti. Tahmin ediyorum insanların buna ihtiyacı var. Çok coşkulu, çok güzel bir kutlama yaptık. Gerçekten şenlik gibi şenlik yaptık." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Sapienza Üniversitesinde yüksek lisansını sürdüren Türk öğrencilerden Tuba Ezgi Çetinkaya da bu programdan okuldaki Türk öğrencilerin mesajlaşma grupları sayesinde haberdar olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İnsanlar gelir mi emin olamadık. Ama yine de böyle bir fırsat vardı. Bakalım nasıl olacak diye geldik. Şu an için çok güzel. İnsanı evinde hissettiriyor. Nice seneler olsun ülkemiz için. Çok ilginç bir his gerçekten burada olmak. Çok mutluyuz, çok eğlenceli. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Daha nice yıllara."

Roma'nın EUR semtinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk alanında, 2005'te açılan Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözlerinin yazılı olduğu bir anıt bulunuyor.

Atatürk'ün vefatının 67. yılında açılan anıtın, kısa süre önce Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin girişimleriyle Roma Belediyesince bakım çalışmaları yapılmıştı.

Venedik'te Cumhuriyet'in 100. yılı için koşuldu

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Venedik Şubesi bir koşu etkinliği gerçekleştirdi.

Venedik ve çevresinde yaşayan Türk aileler ile çevre illerdeki üniversitelerde öğrenim gören Türk öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu"na katılan çocuklar, gençler ve anne babalar Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Çocuklar ve gençler, marşlar ve şarkılar söyleyerek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.