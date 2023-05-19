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İtalya'daki sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi

İtalya'daki sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi

Dünya Haberleri

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle geçen hafta içinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri, selde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle geçen hafta içinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri, selde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

İtalya'nın kuzeyinde Emilia-Romagna bölgesinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi devam ediyor. Yetkililer selde ölenlerin sayısının 13'e yükseldiğini belirterek mahsur kalanların kurtarılmasına devam edildiğini kaydetti. Bölgenin yerel idaresi, 40'dan fazla tarihi yapının zarar gördüğünü ifade ederek selden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Meteoroloji yetkilileri yağışların bugünden itibaren azalacağını belirtti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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