- İtalya'daki sel felaketinde 13 bin kişi tahliye edildi

Can kaybı 9'a yükseldi

ROMA - İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi, ölü sayısı 9'a yükseldi.

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Emilia-Romagna özerk hükümetinden yapılan açıklamaya göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı. Emilia-Romagna özerk hükümeti başkanı Stefano Bonaccini, Bologna'dan 3 bin, Faenza'dan ve Ravenna'dan 5'er bin kişi olmak üzere 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 2012 yılında bölgeyi vuran ve binlerce evi yıkan depremi hatırlatan Bonaccini, "Yeni bir depremle karşı karşıyayız" dedi. Depremden bu yana neredeyse her şeyin yeniden inşa edildiğini belirten Bonaccini, "Bu deneyim bize bunun yeniden yapılabileceğini gösterdi. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz, bundan eminim" dedi.