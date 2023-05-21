Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için İtalya'daki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor. Milano Başkonsolosluğu önünde oy verme kuyruğu oluştu.

- İtalya'da Türk seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor

Milano Başkonsolosluğu önünde oy verme kuyruğu

MİLANO - Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için İtalya'daki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor.

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'na erken saatlerde gelmeye başladı. Başkonsolosluk önünde sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yurt dışı temsilciliklerde oy veren vatandaşlar, 21-24 Mayıs tarihleri arasında oylarını kullanabilecekler. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

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