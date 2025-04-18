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İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü

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İtalya'nın Napoli yakınlarında bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mt. Faito bölgesinde meydana geldiği bildirildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, bir kişinin de ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İTALYA'da teleferik kabininin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'nın güneyinde yer alan Napoli yakınlarında bir teleferik kabininin yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kazanın Sorrento yakınlarındaki Mt. Faito bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, kazada bir kişinin de ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Aynı bölgede havada asılı kalan bir başka teleferik kabinindeki 16 yolcu ise emniyet kemerleri yardımıyla gerçekleştirilen operasyonla tahliye edildi.

İtalyan arama kurtarma ekipleri müdahalenin sürdüğünü açıklarken olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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