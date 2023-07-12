İtalya'da Sıcak Hava Dalgası Alarmı

Yoğun bir sıcak hava dalgasına hazırlanan İtalya'nın başkenti Roma ve diğer şehirler, Pazartesi günü kırmızı alarma geçti. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşabileceğini belirtiyor.

Yoğun bir sıcak hava dalgasına hazırlanan İtalya'nın başkenti Roma ve diğer şehirler, Pazartesi günü kırmızı alarma geçti. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşabileceğini belirtiyor.

Sıcak hava dalgası Avrupa'yı son birkaç haftadır kasıp kavururken meteoroloji uzmanları, haftanın geri kalanında İtalya genelindeki şehirlerde sıcaklıkların 40 santigrat derece civarında seyretmesini bekliyor.

Pazartesi günü İtalya Sağlık Bakanlığı ülkenin 27 büyük kentinin 9'unda önümüzdeki üç günün en az biri için kırmızı alarm duyurusu yaptı. Bu şehirler arasında başkent Roma, İtalya'nın orta kesimlerindeki Floransa ve kuzeydeki Bologna da yer alıyor.

Ülkenin bu 27 büyük şehrinden 8'i için Çarşamba gününe kadar turuncu alarm verilirken, sadece dördü normal sıcaklıklara işaret eden yeşil durumda.

Kırmızı alarmlar, genç ve sağlıklı kişilerin bile günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda kalmaları ve diğer önlemleri almalarına yönelik uyarılar içeriyor. Bu uyarı seviyesi, önlem alınmadığında sıcaklıkların "hayati risk" oluşturabileceği anlamını taşıyor. Aynı risklere işaret eden turuncu alarm ise sadece çok küçükleri, yaşlıları ve sağlık sorunları olanları kapsıyor.

Uyarılar ayrıca etkilenen bölgelerdeki hastanelerin, sıcak çarpması nedeniyle gelenleri kabule hazır olması gerektiği anlamına geliyor.

Uyarılar enerji tedariki üzerinde olası kısıtlamaları ve altyapının görebileceği hasarları da içeriyor. Bazı şehirlerde, yetkililer halka açık alanlarda vatandaşlara ücretsiz içecek erişimi sağlayabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Roma'dan bildiriyor. (XHTV)