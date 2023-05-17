İtalya'da sel: 400 itfaiye eri müdahale ediyor

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde sağanak yağışlar, seli beraberinde getirdi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, 400 kişilik ekibiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkenin Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Cesena ve Bologna kentleri, selden en çok etkilenen kentler oldu. Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, sağanak yağışların ardından Savio Nehri'nin taştığı, Cesena sokaklarında su baskınlarının meydana geldiği belirtildi. İtfaiyeden yayınlanan görüntüde, kentte bulunan Vecchio Köprüsü ve çevresinin selden etkilendiği görüldü.

Bologna kentinden gelen hava kurtarma ekipleri, Cesena kenti batısında bulunan Castrocaro Terme'de çatılarda mahsur kalanları helikopterlerle kurtardı. Açıklamada, iki kız çocuğunun bulunduğu bir ailenin helikopterle kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.