İtalya'da 'Savaş Turizmi' Soruşturması: Bosna Savaşı'nda Sivillere Ateş Eden Keskin Nişancılar

(ANKARA) - İtalya'nın Milano Savcılığı, Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'ya "eğlence için" gidip sivillere ateş ettiği iddia edilen İtalyanlar hakkında "kasten ağırlaştırılmış öldürme" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bazı zengin İtalyanların, savaş sırasında kenti kuşatma altında tutan Sırp askerlere ödedikleri para karşılığı, "eğlence amacıyla" savunmasız sivilleri hedef aldığı öne sürülüyor.

Milano Savcılığı, Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'ya "eğlence amacıyla" keskin nişancılık yapmaya giden "turist keskin nişancı" İtalyanlar olduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma, "kasten ağırlaştırılmış öldürme" suçlamasıyla başlatıldı.

Soruşturma, İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni'nin iddiaya ilişkin belgeleri sunması üzerine başlatıldı. İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberinde, 1992-1996 arasındaki Saraybosna kuşatması sırasında aşırı sağa yakın, zengin bazı İtalyanların Sırp askerlerine para ödeyerek keskin nişancılık yaptığı öne sürüldü.

Soruşturmanın temelinde, savaş döneminde Saraybosna'da gönüllü bulunan bir Amerikan itfaiyecinin tanıklığı bulunuyor. Mahkemede ifade veren itfaiyeci, şehirde askeri üniforma giymiş ama profesyonel asker olmayan bazı kişilerin ellerinde silahlarla dolaştığını, pozisyonlar alıp nişancılık yaptıklarını gözlemlediğini anlattı.

Tanığın ifadesine göre bu kişiler, "yaban domuzu avında kullanılan tüfekler"e benzer silahlar taşıyorlardı; bu da onların profesyonel asker değil, siviller ya da meraklı "savaş turistleri" olabileceğini düşündürüyordu. Tanık ayrıca bu kişilerin bazen yerel milisler tarafından yönlendirildiğini, sivil alanlara konuşlandırıldığını ve özellikle çocuklar ile kadınlar gibi savunmasız hedeflere ateş ettiklerini söyledi.

"Parayla ölüm turizmi"

Soruşturma şu anda "meçhul" şüpheliler hakkında yürütülüyor. Ancak en az 5 İtalyan vatandaşının bu "keskin nişancı turizmi"ne katıldığı yönünde tanıklıklar bulunuyor. Bu kişilerin, "Saraybosna safarisi" olarak adlandırılan olayın parçası olarak, savaş bölgesine gidip keskin nişancı tüfekleriyle "avlanır gibi" ateş ettikleri ileri sürülüyor.

Tanıklar, bazılarının bu eylemleri "oyun" ya da "adrenalin deneyimi" olarak gördüğünü, bazılarının ise para karşılığı bölgeye getirildiğini iddia etti. Tanıklar ayrıca, "Saraybosna'nın üzerindeki tepelerden savunmasız sivillere ateş açtılar ve bunu yapmak için Sırplara muazzam meblağlar ödediler. Bugünün parasıyla 80 bin-100 bin avroya varan meblağlar" beyanını verdiler.

Gavazzeni'nin tanık ifadesine dayandırdığı iddiaya göre, turistler erkekleri, kadınları veya çocukları öldürmek için farklı ücretler ödedi.

Milano Savcılığı olayı, "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" kapsamına girebilecek eylemler olarak değerlendirirken; İtalyan, Amerikan ve Bosna makamları arasında adli işbirliği süreci başlatıldı.

Saraybosna Kuşatması'nda 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Saraybosna Kuşatması'nda kent halkı yaklaşık 4 yıl boyunca bombardıman ve keskin nişancıların saldırılarına maruz kalmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kentin etrafındaki tepeler ve merkezindeki bazı caddeler keskin nişancı pozisyonu olarak kullanılıyordu. Saraybosna'nın ana caddesi Meša Selimovic Bulvarı bu nedenle "keskin nişancı bulvarı" olarak da anılıyordu.