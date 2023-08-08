İtalya'da peynir deposu çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Romano di Lambordia komünündeki bir peynir deposunda peynir tekerlerinin bulunduğu rafların çökmesi sonucu 74 yaşındaki Giacomo Chiapparini hayatını kaybetti.

İtalya'nın Romano di Lambordia komünündeki Lombardiya bölgesinde bir peynir deposunda peynir tekerlerinin bulunduğu raf çöktü. Yaklaşık 40 kilo olan binlerce peynir tekerlerinin domino etkisiyle yere yığılması sonucu 74 yaşındaki Giacomo Chiapparini, peynir tekerlerinin altında kaldı. Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarından 12 saat sonra Chiapparini'nin cansız bedenine ulaşıldı. Peynir deposunda da yaklaşık 7 milyon euroluk hasar medyana gelirken, bazı peynir tekerlerinin 10 metre yükseklikten düştüğü ve oluşan gürültünün "gök gürlemesi" gibi olduğu kaydedildi.

"Çok destekleyici ve cömert" olduğu belirtilen Chiapparini'nin ise 10 sene önce bir çocuğunu kaybettiği aktarıldı. - MADRİD