İtalya'da otobüs ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yolcu otobüsü ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın Napoli kentinin doğusundaki Avellino ilinde meydana geldiğini duyurdu. Kazaya 38 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü ve 5 otomobil karıştı. İtfaiyeden paylaşılan görüntülerde, otobüsün kaza sonucu şarampole yuvarlandığı görüldü. Otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.