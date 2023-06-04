İtalya'da otobüs ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Avellino ilinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü ve 5 otomobilin karıştığı kazada otobüs şarampole yuvarlandı.

İtalya'da yolcu otobüsü ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın Napoli kentinin doğusundaki Avellino ilinde meydana geldiğini duyurdu. Kazaya 38 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü ve 5 otomobil karıştı. İtfaiyeden paylaşılan görüntülerde, otobüsün kaza sonucu şarampole yuvarlandığı görüldü. Otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.