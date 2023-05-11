İtalya'da oksijen tüpleri taşıyan minibüste patlama: 1 yaralı

İtalya'nın Milano kentinde tedavi amaçlı kullanılan oksijen tüplerinin bulunduğu minibüste patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç yandı.

Patlama, Milano kentinin Porta Romana bölgesinde meydana geldi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, patlamanın tedavi amaçlı kullanılan oksijen tüplerinin bulunduğu bir minibüste meydana geldiği ifade edildi. Patlamada 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç yandı, iki daire ve bir eczane de hasar gördü. Ayrıca bölgede bulunan okulun güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği aktarıldı. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.