İtalya'da Morandi Köprüsü faciasının 5. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

İtalya'nın Cenova kentinde 2018'de köprünün çökmesi sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiği facianın 5. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, köprü faciasında yaşamını yitirenlerin açgözlülük kurbanı olduğunu vurguladı. Morandi Köprüsü faciasına ilişkin davanın bazı belgeleri okuyan Salvini, belgelerin açgözlülük ve dikkatsizliğin kanıtı olduğunu dile getirdi. Anma törenine katılanlar, faciada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Morandi Köprüsü Kurbanlarının Yakınları Derneği Başkanı Egle Possetti, davanın gelişmelerinin cesaret kırıcı olduğunu belirtti.

İtalya'nın Cenova kentinde 2018'de köprünün çökmesi sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiği facianın 5. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Cenova'da düzenlenen törende konuşan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, köprü faciasında yaşamını yitirenlerin doğal afet kurbanı olmadığını, "işlerini yapmayan insanların açgözlülüğü kurbanı" olduklarını vurguladı.

Morandi Köprüsü faciasına ilişkin davanın bazı belgelerini okuduğunu ve belgelerin "açgözlülük ve dikkatsizliğin kanıtı" olduğunu dile getiren Salvini, "milyarlarca avroluk kar"ın bir kısmının bakım için harcanması gerektiğine ancak bunun yapılmadığına dikkati çekti.

Anma törenine katılanlar, olayın gerçekleştiği yerel saatle 11.36'da yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Morandi Köprüsü Kurbanlarının Yakınları Derneği Başkanı Egle Possetti, yaptığı konuşmada, kurbanların ailelerinin adalet sistemine güvendiklerini ancak bugüne kadar davadaki gelişmelerin "cesaret kırıcı" olduğunu belirtti.

Possetti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, sorumluluğu reddeden birtakım şirketlerin sözlerine "körü körüne, neredeyse diz çökerek inandığını" söyledi.

Morandi Köprüsünün sorunlarını bilen ve sesini çıkarmayan pek çok kişinin bulunduğunu dile getiren Possetti, ancak duymamış gibi davrandıklarını ifade etti.

Olay

Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan ana arterlerden A10 Otoyolu'nun Cenova kent merkezinden geçen kısmında yer alan Morandi Köprüsü, 14 Ağustos 2018'de çökmüştü.

Köprünün, üzerinden geçen araçlarla binaların üstüne yıkılması sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Faciaya ilişkin ilk uzman raporunda, asma köprünün taşıyıcı çelik halatları, kesitleri ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.

Köprünün ayakta kalan kısımları 2019'da patlatılarak yıkılmış, yerine yapılan Aziz George Köprüsü, 2020'de hizmete açılmıştı.

Faciaya ilişkin, aralarında köprünün işletmesinden sorumlu Autostrade şirketinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 59 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Temmuz 2022'de yapılmıştı.

Şüpheliler, birden fazla kişinin ölümüne yol açma, kusurlu cinayet, karayolunda ölüme sebebiyet, ihmal, ulaşım güvenliğinin sağlanmaması gibi suçlardan yargılanıyor.