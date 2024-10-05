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İtalya'da Mezara Sokulan 11. Yüzyıl Kilisesi Keşfedildi

İtalya'da Mezara Sokulan 11. Yüzyıl Kilisesi Keşfedildi
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Napoli'de bir mezar hırsızının yasa dışı kazıları sonucu ortaya çıkan bin yıllık bir kilise, tarihi ve kültürel açıdan son derece önemli bulundu. Arkeologlar, kilisenin iyi korunmuş kısmında İsa freskine ve mermer döşemelere ulaştı.

İtalya’nın Napoli kentinde bir “mezar hırsızının” yaptığı yasa dışı kazılar sonucu bin yıllık bir kilise bulundu.

Daha önce varlığı bilinmeyen kilisenin, mevcut yer seviyesinin sekiz metre altında kalmış, nadir bir 11. yüzyıl yapısı olduğu belirtildi.

İtalyan jandarması Carabinieri’nin kültürel mirasın korunmasından sorumlu birimi (TPC), kent merkezindeki bir alandan düzenli olarak kazı malzemesi çıkarıldığını fark ettikten sonra takibe başladı.

Napoli Savcılığı’nın izniyle hafta içinde yapılan baskında yasadışı kazılar sonucu ortaya çıkan kilise keşfedildi.

Bir iş insanı hakkında, kendisine ait giriş katındaki mülkleri yasa dışı kazı yapmakta kullandığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

İtalya basını “mezar soyguncusu” diye nitelediği iş insanının arkeolojik alanların gizli kazılması, yağmalanması ve tahrip edilmesiyle suçlandığını yazdı.

Kimlik bilgileri açıklanmayan iş insanının Napoli’nin tarihi kent merkezindeki mülklerinde yapılan aramalarda antik Roma ve Ortaçağ dönemlerine ait yaklaşık 10 bin parça seramik ele geçirildi.

Ayrıca aralarında sikkeler, amforalar, yağ lambalarının da yer aldığı 453 parça hasarsız arkeolojik kalıntı da bulundu.

Şimdi, yasa dışı kazıcı ve olası işbirlikçilerinin kiliseden çıkardıkları eserleri elden çıkarıp çıkarmadığı araştırılıyor.

İtalya basını, kilise keşfinin tarihi ve kültürel açıdan olağanüstü önemli olduğunu vurguluyor.

Kamu yayıncısı Rai, “türü ve korunma durumu bakımından bu gibi kiliselerin İtalya’da çok az bulunduğunu” belirtti.

Kilisenin, yarım daire şeklindeki bir apsis ve üzerinde bir İsa freski, beyaz mermer yer döşemeleri gibi önemli kısımlarının iyi korunmuş durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

18. yüzyıldan kalma, tarihi-sanatsal öneme sahip bir kültür varlığı olarak listelenen bir binanın temellerinde de başka kazılar için kullanılan yeraltı tünelleri bulundu.

Tespit edilen tüneller ve arkeolojik alanlar mühürlenerek Napoli Belediyesi’nin arkeoloji müfettişleri tarafından incelemeye alındı.

BBC

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