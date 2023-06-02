İtalya'da meydana gelen tekne kazasında bulunan istihbaratçılar farklı iddiaları gündeme getirdi

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde meydana gelen tekne kazasında bulunan İtalyan ve İsrailli istihbaratçılar, farklı iddiaların gündeme gelmesine yol açtı. Teknede bulunan 20'den fazla kişinin, silahların yayılmasını önleme görevi çerçevesinde bir araya gelmiş olabileceği belirtilirken, farklı senaryolar da ortaya atıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve kaptanın rolü üzerinde durulduğu soruşturma devam ediyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde 28 Mayıs'ta meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü tekne kazası sırasında teknedeki yolcuların İtalyan ve İsrailli istihbaratçılar olması farklı iddiaların gündeme gelmesine yol açıyor.

La Repubblica gazetesinin haberinde, teknede bulunan 13'ü İsrail ajanı, 8'i de İtalyan ajanını olmak üzere 20'den fazla kişinin, nükleer, kimyasal, biyolojik kitle imha silahlarından yüksek teknolojiye dayanan insansız hava araçları gibi durdurmayı içeren "silahların yayılmasını önleme" görevi çerçevesinde bir araya gelmiş olabileceği belirtildi.

Haberde, tekne kazasındaki istihbaratçıların "bölgede neden bulunduğuna ilişkin senaryolara onay aramanın faydasız bir şey olduğu ve diğer tüm casus hikayelerinde olduğu geçen pazar günü yaşanan olayın da hiçbir zaman tam aydınlanamayacağı" ifade edildi.

Corriere della Sera gazetesinde çıkan haberde, teknedeki ajanların, olayın yaşandığı bölgede villa, otel satın aldıkları bildirilen Rus oligarkları gözetlemek için buraya gelmiş olabilecekleri iddiasından, Rus oligarkların servetlerini, AB'nin Ukrayna'yı işgal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya getirdiği mali yaptırımlardan bu şekilde kaçırdığı ve buradan da İsviçre"deki banka hesaplarına götürebildiğine kadar pek çok iddia yer aldı.

Gündeme gelen bir başka teori ise İsrailli istihbarat görevlilerinin, İtalya'nın kuzeyindeki sanayi bölgelerinde iş bağlantıları olan İran firmalarını izlediği yönünde oldu.

Bir başka haberde de Maggiore Gölü'nün bulunduğu yerin İsviçre'ye de yakınlığı sebebiyle bir geçiş bölgesi olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

Bu arada, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano"nun Parlamento Güvenlik Komitesi'ne (COPASIR) 7 Haziran'daki özel oturumda Magigore Gölü'nde istihbaratçıların bulunduğu tekne kazasına ilişkin bilgi vereceği bildirildi.

Teknenin kaptanı sorgulandı

Teknenin nasıl alabora olduğuna ilişkin Busto Arisizo Savcılığının açtığı soruşturma da sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, kazada Rus eşi Anya Bozkhova'yı kaybeden teknenin kaptanı Claudio Carminati'nin sorgulandığı belirtildi.

Söz konusu soruşturmanın, kaza sırasında teknede bulunan ajanların geçmişi ya da neden bu bölgede bulunduklarıyla ilgilenmediği, kazanın nasıl meydana geldiği ve kaptanın buradaki rolü üstünde durduğu kaydedildi.

Bu arada, kapasitesi 15 iken 20'den fazla kişinin teknede bulunduğu basına daha önce yansımıştı.

Maggiore Gölü'ünün Sesto Calende mevkiinde 28 Mayıs akşamı yaşanan tekne kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 2'sinin İtalyan, 1'inin İsrail ajanı, 1'inin de tekne kaptanının Rus eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Kazaya dair çıkan ilk haberlerde, turistik bir gezinti teknesinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gölde alabora olduğu bildirilmişti.