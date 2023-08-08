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İtalya'da Mahsur Kalan Dağcılar Helikopterle Kurtarıldı

Dünya Haberleri

İtalya'nın kuzeyinde dağda mahsur kalan 2 dağcı, İtalyan itfaiyesine bağlı helikopterle kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, dağcıların Turin kentinin kuzeyindeki Lago di Valsoera'da mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye intikal eden itfaiye helikopterinden halatla iniş yapan itfaiye personeli, dağcıları 3 bin metrede bulundukları yerden güvenli bir şekilde helikoptere çekti. Vigili del Fuoco, operasyonu, 'Zamana ve şiddetli rüzgara karşı bir yarış' ifadeleriyle tanımladı.

İtalya'nın kuzeyinde dağda mahsur kalan 2 dağcı, İtalyan itfaiyesine bağlı helikopterle kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, dağcıların Turin kentinin kuzeyindeki Lago di Valsoera'da mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye intikal eden itfaiye helikopterinden halatla iniş yapan itfaiye personeli, dağcıları 3 bin metrede bulundukları yerden güvenli bir şekilde helikoptere çekti. Vigili del Fuoco, operasyonu, "Zamana ve şiddetli rüzgara karşı bir yarış" ifadeleriyle tanımladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İtfaiye İtalya Dünya Haberler

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