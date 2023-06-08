İtalya'da Kovid-19 salgını soruşturmasında Conte ve Speranza hakkındaki suçlamalar düşürüldü

İtalya'da Kovid-19 salgınının ilk görülmeye başlandığı dönemde salgın tedbirlerinin geç devreye alındığına yönelik soruşturmada, dönemin başbakanı Giuseppe Conte ile dönemin Sağlık Bakanı Roberto Speranza hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Dosyalarının gerçekle örtüşmediği gerekçesiyle düşürülen Conte ve Speranza, o dönem mevcut bilimsel verilere ve uzmanların görüşüne göre hareket ettiklerini belirtti. Karar, salgında ölenlerin yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

İtalya'da Kovid-19 salgının ilk görülmeye başlandığı Şubat-Mart 2020'de, salgın tedbirlerinin devreye alınmasında geç kalındığına yönelik soruşturmada, dönemin başbakanı Giuseppe Conte ile dönemin Sağlık Bakanı Roberto Speranza yöneltilen suçlamalar düşürüldü.

Salgının ülkede ilk görülmeye başlandığı dönemde, özellikle Lombardiya Bölgesi içinde yer alan Bergamo yakınındaki Seriana Vadisi'nde vakaların en yoğun olduğu günlerde, salgın önleyici tedbirlerinin devreye alınmasında geç kalındığı ve bu nedenle de can kayıplarının arttığına yönelik iddiaların araştırıldığı soruşturmada sorgulanan ve "şüpheli" olarak anılan iki önemli ismin dosyası rafa kaldırıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, eski Başbakan Conte ile eski Sağlık Bakanı Speranza'nın o dönem üst düzey devlet yetkilileri olmaları gereği dosyalarını inceleyen Brescia'daki Bakanlar Mahkemesi, Bergamo Cumhuriyet Başsavcılığınca iki isme yöneltilen kasıtsız öldürme ve salgının ilk evrelerini yönetememe gibi suçları "gerçekle örtüşmediği" gerekçesiyle düşürdü. Böylece bu soruşturmada Conte ve Speranza hakkındaki dosyalar kapatıldı.

Mahkeme kararında, Conte ve Speranza'nın o dönem mevcut bilimsel verilere ve uzmanların görüşüne göre hareket ettiğini belirttiği kaydedildi.

Karar sonrası bir basın açıklaması yapan Conte, Brescia'dan gelen kararı pozitif bulduğunu ifade ederken, Speranza da bu kararın kendisini rahatlattığını çünkü o dönem İtalyanların sağlığını korumak için her şeyi yaptığını belirtti.

Konuyu yargıya taşıyan salgında ölenlerin yakınları ise bu karara tepki gösterdi. Aileler, Brescia Bakanlar Mahkemesinin bu kararından duydukları hayal kırıklığını dile getirirken, bunun kaybettikleri yakınlarına bir hakaret olduğunu savundu.

Ne olmuştu?

İtalya'da salgının ilk günlerinde, o dönem 5 Yıldız Hareketi (M5S)-Demokratik Parti (PD)-Özgürler ve Eşitler (LeU) partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin Başbakanı Conte, salgında hızla artan vaka sayısı ve yayılmanın önüne geçmek için ilk olarak 8 Mart 2020'de Lombardiya Bölgesi ve kuzeydeki 14 kenti kırmızı bölgeye almıştı. Bu kararın ardından söz konusu kentlerdeki insanların süresiz kapanma endişesiyle aynı gece güneye akın etmesi neticesinde Conte, 9 Mart 2020'de bütün İtalya'da karantina ilan ederek seyahat kısıtlaması getirmişti.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede resmen Şubat 2020'de başlayan Kovid-19 salgınının ilk dönemi kabul edilen Şubat-Mart-Nisan 2020'de 27 binden fazla kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirmişti. O dönem salgının merkezi konumundaki Lombardiya Bölgesi can kayıplarında başı çekmişti. Lombardiya Bölgesi'nde de özellikle Bergamo kentinde 18-19 Mart 2020'de salgın kaynaklı ölümlerin çok fazla olması sebebiyle cenazelerin askeri kamyonlarla kent dışına çıkarıldığı görüntüler hafızalarda yer etmişti.

Salgının 3. yıl dönümüne girilen bugünlerde ise İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 190 bini geçmiş durumda.