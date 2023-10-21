İtalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İtalya'nın farklı kentlerinde düzenlenen yürüyüş ve mitinglerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Roma'da yapılan mitingde Filistin'e destek çağrısı yapıldı ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi istendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İtalya'nın farklı kentlerinde düzenlenen yürüyüş ve mitinglerle protesto edildi.

Başkent Roma'da Filistinli Öğrenciler İnsiyatifi'nin girişimiyle "Bu bir savaş değil, soykırım! Filistin çağırıyor" temasıyla Filistin'e destek mitingi ve yürüyüşü yapıldı.

Yağışlı havaya rağmen Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele'de toplanan binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla, "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

Meydanda yapılan konuşmalarda da Gazze'de son olarak İsrail'in hastane ve kiliselere yönelik saldırılarına da tepki gösterilirken uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı. İsrail'den gelen ürünlerin de boykot edilmesi istendi.

Yürüyüş sırasında sık sık Filistin halk müzikleri çalındı.

Gösteriye katılan Tunus asıllı Belçika vatandaşı İskender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarih iki hafta önce başlamadı, 75 yıl önce başladı. 7 Ekim olayları kesinlikle dehşet vericiydi, tüm sivil ölümleri kesinlikle korkunç. Ne yazık ki bu süreç 75 yılı aşkındır sürüyor. İtalya'da yaşayan bir Avrupa vatandaşı olarak hükümetlerimizin etnik temizliği desteklediği ve buna devam edilmesine izin verdiği durumda, ben evde duramazdım. Bu vicdansızca." diye konuştu.

Filistin'e destek gösterisine yanında taşıdığı oksijen desteğiyle ve Filistin atkısıyla katılan İtalyan vatandaşı Rianna da Filistin'e 30-40 yıl kadar önce gittiğini belirterek "Bu durumun bir çözüme kavuşmamasından ötürü son derece üzgünüm. Filistin halkının yanındayım ve gerçekten bu durum nedeniyle yastayım." dedi.

Kendi ailesini kaybetmiş gibi üzgün olduğunu belirten Rianna çok fazla ailenin öldürüldüğünü ve her şeyin yok edildiğini söyledi.

Bu arada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Göstericiler, yürüyüşte " Gazze'deki soykırımı durduralım. Gazze'yi kurtaralım." yazılı pankart açtı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.