İtalya'da huzurevinde yangın: 6 ölü

İtalya'nın Milano şehrindeki bir huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yangın ülkenin Milano şehrindeki Via dei Cinquecento caddesinde bulunan bir huzurevinde çıktı. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle gece 01: 20'de çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin binayı tahliye ettiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yaralının da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yerel medya yaralı sayısının 81 olduğunu yazdı. Yangının nedeni ise araştırılıyor.