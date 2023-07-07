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İtalya'da huzurevinde yangın: 6 ölü

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İtalya'nın Milano şehrindeki bir huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yangın ülkenin Milano şehrindeki Via dei Cinquecento caddesinde bulunan bir huzurevinde çıktı. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle gece 01: 20'de çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin binayı tahliye ettiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yaralının da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yerel medya yaralı sayısının 81 olduğunu yazdı. Yangının nedeni ise araştırılıyor.

İtalya'da huzurevinde yangın: 6 ölü

İTALYA, (DHA)- İtalya'nın Milano şehrindeki bir huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın ülkenin Milano şehrindeki Via dei Cinquecento caddesinde bulunan bir huzurevinde çıktı. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle gece 01: 20'de çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin binayı tahliye ettiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yaralının da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yerel medya yaralı sayısının 81 olduğunu yazdı.

Yangının nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Milano İtalya Dünya Haberler

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