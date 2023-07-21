İtalya'da hortum: Ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu

İtalya'nın Milano kentinde hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Sıcaklıkların yerini gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına aldığı Lombardiya bölgesinde, hortum paniğe yol açtı. İtalya Meteoroloji Servisi, hortum nedeniyle yaralananlar olduğunu açıkladı.

- İtalya'da hortum

MİLANO - İtalya'nın Milano kentinde hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu.

İtalya'da 47 dereceye ulaşan sıcaklıklar kuzeybatıdaki bölgelerde yerini gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı. Lombardiya bölgesine bağlı Milano kentinde bugün yerel saatle 11.00 sıralarında ortaya çıkan hortum paniğe yol açtı. Hortumun etkili olduğu bölgelerde ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Bazı binalarda hasar meydana geldi. Milano'nun kuzeydoğusundaki Cernusco sul Naviglio ve Gessate'de hortum nedeniyle meydana gelen 110 olaya itfaiyeciler tarafından müdahale edildiği belirtildi.

İtalya Meteoroloji Servisi, hortum nedeniyle yaralananlar olduğunu açıkladı.