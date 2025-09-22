İtalya'da Filistin'e Destek İçin Büyük Eylem

(ANKARA) - İtalya'da sendikaların çağrısıyla Roma, Cenova, Brescia ve Salerno'da çok sayıda kişi, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve Filistin'e yardım sürecinin hızlandırılması çağrısısı ve Küresel Sumud Filosu'na destek için sokağa çıktı.

İtalya'daki eylemler, yerel sendikaların birleşerek "Haydi Her Şeyi Durduralım!" sloganı ile çağrı yapmasından sonra ülkenin pek çok şehrinde eş zamanlı olarak başladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda kişi, Roma Termini Tren İstasyonu'na yürüyüş düzenleyerek, istasyon önündeki meydanda dünya kamuoyuna seslendi. Roma'nın yanı sıra ülkenin Cenova, Brescia, Salerno kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendi. Brescia'da protestocular, della Loggia Meydanı'nda eylemlerini gerçekleştirdi. Cenova ve Salerno'da ise halk limanlara yürüdü.

Protestocular "İsrail ile silah ticaretinin ve ikili anlaşmaların tamamı ile durdurulmasını; Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin sağlanmasını ve bölgeye ulaştırılacak yardım süreçlerinin hızlandırılmasını" talep etti.

Protestolar, sabah saatlerinde İtalya'da çoğu şehirde bazı geçiş güzergahlarının kapanmasına ve trafiğin durmasına sebep oldu. Otobüs ve tren seferleri büyük oranda aksadı.

İtalyan medyasına konuşan protestoculara göre bu eylemler, son yıllarda düzenlenmiş en kalabalık ve en geniş çaplı eylemlerden birisi. Sadece Brescia'da eyleme katılanların sayısının 10 bin civarında, Roma'da ise bu rakamın üstünde bir katılım olduğu ileri sürüldü. Eylemlerin, akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.