İtalya'da Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı, Filistin'e destek mesajları paylaşıldı.

İtalya'da yaşayan Filistinliler, sivil toplum kuruluşları ve bazı işçi sendikalarının desteğiyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden binlerce Filistinli çocuğu anmak için Roma'nın Esquilino Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Meydandaki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nın önündeki basamaklara, Gazze'de hayatını kaybeden 6 binden fazla çocuk anısına, öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu temsili mezar taşı levhası konuldu.

Etkinlikte Filistinli çocuklar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlikteki konuşmalarda, daimi ateşkes çağrısı yapıldı. Konuşmalarda ayrıca, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiği, Filistinlilerin topraklarından vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Ülkenin en büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini etkinlikte yaptığı konuşmada, "İki halk iki devlet temelindeki çözümün gerçekleştirilmesi gereken bir hedef olarak düşünmeye devam ediyoruz. Bugün hem İsrailli rehinelerin hem de Filistinli kayıpların ailelerine yakınlığımızı ve dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Sivil mağdurlar ve özellikle de çocukların, hiçbir ayrım olmaksızın korunması ve savunulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Roma Büyükelçisi Abeer Odeh, gazetecilere, topraklarından ve haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Savaşlarda ölen çocukları kıyaslanmaktan hoşnut olmadığını dile getiren Odeh, "Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, dünyanın herhangi bir yerinden daha fazla. Gazze'de 45 günde öldürülen çocukların sayısı, Ukrayna'da 20 ayda öldürülen çocuklardan 10-11 kat daha fazla. Bunu düşünebiliyor musunuz?" diye konuştu.

Etkinliğe katılan İtalyan Antonella, "Bugün Filistinli çocukların başına gelenler için buradayız. Bu yaşananlar anlatılamaz, inkar edilemez şeyler. Hangi savaş olursa olsun ne yazık ki kayıplar oluyor. Biz bütün savaşlara karşıyız. Bu hadisede de tüm Filistin halkının başına gelenler kabul edilemezdir. Aynı şekilde 7 Ekim'deki saldırılar da öyle kabul edilemezdir, bunu belirtmek önemli ama İsrail Hükümeti'nin misillemesi açıklanabilir değildir." dedi.

Filistin asıllı İtalyan öğrenci Adam da insanlara seslerini duyurmaları gerektiğini, bu nedenle bugün bu meydanda olduklarını dile getirdi.

Adam, geçici ateşkesin ardından ölüm ve yıkımların yeniden başlama riski olduğuna işaret ederek, "Araya değil, süresiz bir ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.