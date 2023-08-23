İtalya'da Elba Adası ve İmperia yakınlarında orman yangını çıktı

İtalya'nın batısındaki Elba Adası ve kuzeyindeki İmperia kenti yakınlarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. İmperia'daki yangının çalılardan yayıldığı ifade edilerek, yerleşim yerlerine yönelmesinin engellenmeye çalışıldığı aktarıldı. Elba Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı.

İtalya'nın batısındaki Elba Adası ve kuzeyindeki İmperia kenti yakınlarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Elba Adası ve İmperia kenti yakınlarında orman yangını çıktığını duyurdu. Açıklamada, iki bölgede de Canadair tipi yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin görev yaptığı bildirildi. İmperia'daki yangının çalılardan yayıldığı ifade edilerek, yerleşim yerlerine yönelmesinin engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

ELBA YANGINI KONTROL ALTINDA

Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, 'Elba Adası'ndaki orman yangını kontrol altında alındı. söndürme ve temizleme çalışmaları devam ediyor' ifadelerine verildi.