İtalya'da Dünya Kupası Elemeleri Öncesi Güvenlik Alarmı

(ANKARA) - Dünya Kupası Elemelerinde İtalya ve İsrail milli takımları arasında bu akşam oynanacak maça ev sahipliği yapacak olan Udine'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer tarafından "aşırı yüksek riskli" olarak sınıflandırılan futbol maçı öncesinde çatılarda keskin nişancılar ve sokaklarda zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Bazı lokantalar ve dükkanlar olay çıkma ihtimaline karşı açılmadı.

Ulusal Sportif Etkinlikler Gözlemevi, maçı en yüksek risk seviyesi olan "dördüncü seviye" olarak değerlendirdi.

İtalyan basını, bu kapsamda Udine'de Valilik ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentte çok sayıda polis ve jandarma görevlendirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında dronlar ve helikopter de kullanıldı.

İsrail Milli Takımı'nın 12 Ekim'den bu yana konakladığı otelin çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı.

Otelin çatılarında keskin nişancılar konuşlandırılırken, zırhlı polis araçları otelin girişlerine çıkan bazı sokakları, burada ikamet edenler dışındakilere kapattı.

İtalyan basınındaki haberlerde, İsrail Milli Takımı'nın kaldığı otelin MOSSAD ekiplerince korunduğu iddiasına yer verildi.

Kentte bu akşam İsrail karşıtı bir eylem de düzenlenmesi bekleniyor. Aşırı sağcı Lega Nord parti merkezi de güvenlik gerekçesiyle tamamen kapatıldı.

Şehirde adeta "sıkıyönetim" ilan edildi

Alınan olağanüstü önlemler, şehir genelinde trafiği durma noktasına getirdi. Hem maça gidecek taraftarlar hem de gösteri alanlarından geçmek zorunda olan şehir sakinleri için çok sayıda yol kapatıldı ve park alanları kısıtlandı.

Kentteki esnafın bir kısmı dükkanını açmadı. Açık olan dükkanların önünde bulunan masa ve sandalyeler de olası eylemlerde "silah" olarak kullanılma ihtimaline karşı kaldırıldı.