İtalya'da Demir Yolu Çalışanları Grevde

İtalya'da Demir Yolu Çalışanları Grevde
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İtalya'da demir yolu sektörü çalışanları, iş güvenliğinin artırılması ve toplu sözleşmelerin yenilenmesi talebiyle 21 saatlik grev başlattı. Grev, tren seferlerinde iptallere ve gecikmelere yol açtı.

İTALYA'da demir yolu sektörü çalışanları, demir yolu şantiyelerinde iş güvenliğinin artırılması ve toplu sözleşmelerin yenilenmesi talebiyle grev başlattı.

İtalya'da demir yolu sektöründe çalışanlar, ilgili sendikaların, iş güvenliğinin artırılması ve toplu sözleşmelerin yenilenmesi talepleri doğrultusunda dün akşamdan itibaren 21 saatlik greve gitti. Çalışanların dün yerel saatle 21.00'de başlattığı ve bugün saat 18.00'e kadar sürecek grev, tren seferlerinde iptallere ve gecikmelere neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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