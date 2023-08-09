İtalya'nın kuzeyinde 3 bin metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan iki dağcı, helikopterle kurtarıldı. İtfaiye ekibi tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sosyal medyada paylaşıldı.

- İtalya'da 3 bin metrede nefes kesen kurtarma operasyonu

ROMA - İtalya'nın kuzeyinde 3 bin metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan iki dağcı, helikopterle kurtarıldı.

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Torino'da sarp kayalıklarda mahsur kalan dağcılar için itfaiye ekibi harekete geçti. Bölgeye gelen helikopterden bir itfaiyeci halatla iniş yaptı. İtfaiyeci daha sonra 3 bin metre yükseklikteki 2 dağcıyı güvenli bir şekilde helikoptere çıkarmayı başardı. Nefes kesen kurtarma operasyonunun videosunu sosyal medyadan paylaşan İtalyan itfaiyesi, "Zamana karşı yarış" ifadelerini kullandı.