İtalya Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Kutlaması
İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda 1923'teki haberlerle bu önemli günü kutladı.
İTALYA'nın Türkiye Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, o günün gazete haberlerine yer verdi.
İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği mesajında, "Bugün, 101 yıl önce yeniden yaşadığımız bir anı, 29 Ekim 1923'te doğan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Hem de o zamanın haberleriyle. Ulusal Gününüz kutlu olsun" denildi.