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İtalya Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Kutlaması

İtalya Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Kutlaması
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İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda 1923'teki haberlerle bu önemli günü kutladı.

İTALYA'nın Türkiye Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, o günün gazete haberlerine yer verdi.

İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği mesajında, "Bugün, 101 yıl önce yeniden yaşadığımız bir anı, 29 Ekim 1923'te doğan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Hem de o zamanın haberleriyle. Ulusal Gününüz kutlu olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Cumhuriyet Bayramı Diplomasi Politika Türkiye 29 Ekim İtalya Kültür Dünya

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