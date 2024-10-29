İtalya Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Kutlaması

İTALYA'nın Türkiye Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, o günün gazete haberlerine yer verdi.

İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği mesajında, "Bugün, 101 yıl önce yeniden yaşadığımız bir anı, 29 Ekim 1923'te doğan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Hem de o zamanın haberleriyle. Ulusal Gününüz kutlu olsun" denildi.